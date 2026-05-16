Москва16 мая Вести.Один из фигурантов уголовного дело об убийстве криптотрейдера Романа Новака и его супруги Анны в ОАЭ в октябре прошлого года добровольно выдал 500 тыс. долларов, полученные им от не установленного пока заказчика преступления. Об этом рассказал в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести" руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

Бывший сотрудник петербургской полиции Константин Шахт, носивший ранее фамилию Липатов, возглавлял группу из трех предполагаемых убийц супругов Новаков.

У нас по делу изъято у Шахта в ячейке $500 тыс. То есть он это добровольно выдал. Ячейка в Питере. Я думаю, он это выдал, потому что понимал, что мы ее найдем и эти деньги изымем. Но тем не менее рассказал Юрий Яшков

Криптотрейдера Романа Новака, который представлялся другом основателя Telegram Павла Дурова, инвесторы обвиняли в хищении 500 миллионов долларов, взятых им якобы на развитие бизнеса. Новак и его жена пропали в октябре 2025 года в Дубае, где в то время проживали. Позже их тела были обнаружены закопанными в пустыне, а подозреваемые в их похищении и убийстве Константин Шахт, Владимир Далекин и Юрий Шарыпов были задержаны. Также задержаны четверо их предполагаемых пособников.