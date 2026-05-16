Криптотрейдера Романа Новака планировали убить еще в Таиланде Следователь: трейдера Новака планировали убить еще до Дубая - в Таиланде

Москва16 мая Вести.С криптотрейдером Романом Новаком, убитым вместе с супругой в Дубае в октябре прошлого года, изначально собирались расправиться на берегу Сиамского залива в Таиланде. Об этом сообщил в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести" руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу Юрий Яшков.

Трейдер Роман Новак и его жена Анна пропали в октябре 2025 года в Дубае, где в то время проживали. Позже их тела были обнаружены закопанными в пустыне. До ОАЭ супруги жили в Таиланде.

Сначала был вообще план простой, что Новака похищают, убивают, закапывают. Точнее, не закапывают, а выкидывают его тело в океан, и берут его тапочки с полотенцем и на пляже оставляют, как будто бы он пошел поплавать и утонул рассказал Яшков

Новака, который представлялся другом основателя Telegram Павла Дурова, его инвесторы обвиняли в хищении 500 миллионов долларов, полученных им якобы на развитие бизнеса. По делу о похищении и убийстве задержаны семь человек. Один из предполагаемых убийц Новаков - Константин Шахт - добровольно выдал следствию 500 тыс. долларов, полученных им от не установленного пока заказчика преступления.