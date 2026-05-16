Обвиняемый в убийстве "друга Дурова" сообщил, что сначала следил за ним в Дубае

Москва16 мая Вести.Трое предполагаемых убийц криптотрейдера Романа Новака и его супруги Анны для слежки за ними совершили несколько поездок в Дубай. За каждую поездку получали на расходы по 10 тыс. долларов на каждого, рассказал в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести" один из обвиняемых - Владимир Далекин.

Слежка за Новаком была целью первых двух поездок обвиняемых в Эмираты.

Были поставлены задачи пронаблюдать движение потерпевшего, нахождение его транспортных средств на указанной парковке в офисном здании. В самом Дубае. Ходили, наблюдали, смотрели рассказал Далекин

Не установленный пока заказчик похищения и убийства Новаков не жалел денег на расходы.

На дорогу давали, как суточные. Десять тысяч долларов каждый раз, на поездку рассказал Далекин

В третий раз обвиняемые отправились в ОАЭ уже для убийства Романа и Анны. Супруги пропали в Дубае в октябре 2025 года, позже их тела были обнаружены закопанными в пустыне. Трое подозреваемых в похищении и убийстве супругов были задержаны вместе с четырьмя предполагаемыми пособниками. Один из предполагаемых убийц пары - Константин Шахт - добровольно выдал следствию 500 тыс. долларов, полученных им от заказчика преступления.

Инвесторы Романа Новака, который представлялся другом основателя Telegram Павла Дурова, обвиняли криптотрейдера в хищении 500 миллионов долларов, взятых им якобы на развитие бизнеса.