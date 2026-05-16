Москва16 мая Вести.Преступники, которые обвиняются в расправе над криптотрейдером Романом Новаком и его женой Анной в ОАЭ, использовали психологический трюк, чтобы заманить пару на виллу. Детали по делу об убийстве "друга Дурова" рассказал свидетель Алексей в интервью Эдуарду Петрову для ИС "Вести".

Мужчина сообщил, что его через чатбот наняли на работу, чтобы он приобрел вещи "для криминального видеоблога". В числе необходимых к покупке товаров были дорогие женские туфли.

[Приобрел] красные женские "Лабутены", [заплатил за них] более тысячи долларов. [Они были нужны], чтобы они стояли в доме, как будто там живет женщина заявил Алексей

Руководитель 1-го управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу Юрий Яшков также отметил, что следствие также обратило внимание на этой психологический трюк, который использовали злоумышленники.

Мы все думали: зачем покупали эти "Лабутены"? А их нужно было поставить, когда заходят Новак с женой на виллу, и они должны были увидеть, что в вилле кто-то есть, стоят дорогие туфли женские. Чтобы немножко это их расслабило, что где-то на вилле сейчас находится некая девушка с дорогой обувью. Чтобы они не напрягались указал он

Криптобизнесмен Роман Новак, который представлялся другом основателя Telegram Павла Дурова, с женой Анной жили в Дубае, пара пропала в октябре 2025 года. Позже их тела были обнаружены закопанными в пустыне.

По версии следствия, Новака с женой выманили из Дубая на виллу в город Хатта. Там пара должна была встретиться с некими инвесторами. Однако их заманили, вымогательством выманили средства с криптокошелька и убили, а тела закопали в пустыне

Ранее инвесторы обвиняли Новака в хищении 500 миллионов долларов, полученных им якобы на развитие бизнеса. По делу о похищении и убийстве задержаны семь человек.