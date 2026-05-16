Дуров признался, что скучает по иранским фейерверкам в Дубае

Дуров соскучился по иранским фейерверкам Дуров признался, что скучает по иранским фейерверкам в Дубае

Москва16 мая Вести.Основатель Telegram Павел Дуров сообщил, что соскучился по иранским фейерверкам в Дубае. Таким мнением он поделился на своей странице в X.

По словам Дурова, Дубай снова полон машин и толп людей.

Уже скучаю по иранским фейерверкам — они помогли очистить город от тех, кого легко впечатлить написал Павел Дуров

Также он отметил, что ПВО ОАЭ отлично показала себя под огнем. "При 0% налога мы получаем лучшую защиту, чем европейцы, платящие 50%", — написал основатель Telegram.

Ранее британское издание Daily Mail сообщило о кризисе туристического сектора в Дубае. Это связано с обострением в ближневосточном регионе.