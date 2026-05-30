Москва30 мая Вести.Казбек Дудиев, обвиняемый в убийстве в 2003 году в Петербурге владельца ВНИИ "Гидролиз" Евгения Дорфмана, его супруги и охранника, раскрыл детали дела Эдуарду Петрову для ИС "Вести".

В эксклюзивном интервью обвиняемый рассказал, как в июне 2003 года к его напарнику – Андрею Глушко – обратился экс-заместитель главы муниципального образования Дачное Кировского района Санкт-Петербурга Вадима Сагалаева Игорь Заболотный. Тот передал пистолет и дал задачу устранить директора НИИ "Гидролиз" Дорфмана, отметил он.

Ко мне Андрей приехал - мы жили в одном доме с ним. Он, так скажем, более ближе был в отношении к нему (к Заболотному. – ред.). Ему обозначали задачу, и он уже решал, с кем его исполнять. Ну и, как бы, исходя из предыдущих каких-то моментов, он знал, что я в любой момент готов сказал Дудиев

Заказчиком расправы был глава Дачного Сагалаев, утверждает он.

Жена просто на меня кидаться, за него заступаться начала. Они друг друга защищали. Там семья была. Они друг за другом умерли добавил Дудиев

Также "Вести" показали кадры допроса экс-главы МО Дачное Вадима Сагалаева. Обвиняемый в ряде преступлений устранял конкурентов.

Сагалаев и Заболотный были задержаны в Петербурге в декабре 2025 года по подозрению в организации заказных убийств и кровавом устранении конкурентов, совершенных более 20 лет назад.

Согласно версии следствия, в начале 2000-х годов Сагалаев дал задание убить бухгалтера и акционера "Мебельного торгового дома" Татьяну Романенкову, а также заказал расправу над директором НИИ "Гидролиз" Евгением Дорфманом, его женой и охранником, затем он дал поручение ликвидировать члена своей же банды Виталия Антонова.