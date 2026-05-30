"Девять убийств и три покушения": экс-глава МО Дачное создал ОПГ в конце 90-х СК РФ: экс-глава МО Дачное создал ОПГ, было убито девять человек

Москва30 мая Вести.Бывший глава муниципального образования Дачное Кировского района Санкт-Петербурга Вадим Сагалаев в конце 90-х -начале нулевых создал преступную группу. В ходе расследования уголовного дела стало известно о новых лицах, причастных к убийствам. Об этом Эдуарду Петрову для ИС "Вести" рассказал заместитель руководителя отдела криминалистического сопровождения следствия по Северо-Западному федеральному округу ГУК СК РФ Вячеслав Мазуренко.

По данным представителя Следственного комитета, известно о 12 тяжелых преступлениях, совершенных преступной группировкой.

Сейчас у нас по всем уголовным делам привлекается шесть лиц, пять из которых находятся под стражей. Уже есть понимание, что минимум совершено девять убийств и три покушения. То есть 12 особо тяжких преступлений сообщил Мазуренко

В конце декабря 2025 года в Санкт-Петербурге были задержаны сразу три высокопоставленных чиновника. Им вменяли тройное убийство и покушение на жизнь еще одного человека. Фигурантами уголовного дела стали глава муниципального образования Дачное Сагалаев, его заместитель Игорь Заболотный и глава местной администрации Михаил Середкин.