Москва17 июнВести.Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о заказном убийстве депутата из Санкт-Петербурга Александра Петрова, организатором которого следствие считает бизнесмена Илью Трабера. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.
Басманный районный суд города Москвы 17 июня 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Надирбегова Алисултана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФговорится в Telegram-канале инстанции
61-летнего депутата и предпринимателя Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в коттедже поселке Великое в Выборгском районе. Киллер выстрелил из снайперской винтовки с противоположного берега реки и скрылся.
Трабер был задержан и доставлен в Москву 17 июня. Дома у него прошли обыски.