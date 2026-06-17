В Москве арестован обвиняемый в заказном убийстве депутата Петрова в Петербурге

Суд в Москве арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге В Москве арестован обвиняемый в заказном убийстве депутата Петрова в Петербурге

Москва17 июн Вести.Басманный суд Москвы арестовал обвиняемого по делу о заказном убийстве депутата из Санкт-Петербурга Александра Петрова, организатором которого следствие считает бизнесмена Илью Трабера. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

Басманный районный суд города Москвы 17 июня 2026 года избрал меру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Надирбегова Алисултана, обвиняемого в совершении преступлений, предусмотренных пп. "ж", "з" ч. 2 ст. 105, ч. 4 ст. 222 УК РФ говорится в Telegram-канале инстанции

61-летнего депутата и предпринимателя Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в коттедже поселке Великое в Выборгском районе. Киллер выстрелил из снайперской винтовки с противоположного берега реки и скрылся.

Трабер был задержан и доставлен в Москву 17 июня. Дома у него прошли обыски.