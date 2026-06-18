Двух задержанных по делу Трабера арестовали на два месяца Арестованы предполагаемые сообщники бизнесмена Ильи Трабера

Москва18 июн Вести.Басманный суд Москвы арестовал двух человек по делу бизнесмена Ильи Трабера. Об этом сообщает ТАСС.

Арестованные Саид Саладинов и Владимир Даниленко обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия организованной группой.

Обоим фигурантам предъявлено обвинение по п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений), а также ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия организованной группой) говорится в сообщении

Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.

Ранее сообщалось, что по уголовному делу о заказных убийствах, в рамках которого арестовали бизнесмена Илью Трабера, полиция задержала еще двух человек.