Москва18 июнВести.Басманный суд Москвы арестовал двух человек по делу бизнесмена Ильи Трабера. Об этом сообщает ТАСС.
Арестованные Саид Саладинов и Владимир Даниленко обвиняются в убийстве и незаконном обороте оружия организованной группой.
Обоим фигурантам предъявлено обвинение по п. "ж", "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений), а также ч. 4 ст. 222 УК РФ (незаконный оборот оружия организованной группой)говорится в сообщении
Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на два месяца.
Ранее сообщалось, что по уголовному делу о заказных убийствах, в рамках которого арестовали бизнесмена Илью Трабера, полиция задержала еще двух человек.