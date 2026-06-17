Москва17 июнВести.Силовики задержали в Санкт-Петербурге влиятельного бизнесмена Илью Трабера по делу об организации заказного убийства депутата Александра Петрова в 2020 году, сообщает SHOT.
По данным канала, дома у 75-летнего Трабера проходят обыски.
В ближайшее время Трабера могут доставить в Москву для продолжения следственных действийговорится в публикации
61-летнего депутата и предпринимателя Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в коттедже поселке Великое в Выборгском районе. Киллер выстрелил из снайперской винтовки с противоположного берега реки и скрылся.