В Санкт-Петербурге задержан влиятельный бизнесмен Илья Трабер SHOT: в Петербурге задержали бизнесмена Илью Трабера

Москва17 июн Вести.Силовики задержали в Санкт-Петербурге влиятельного бизнесмена Илью Трабера по делу об организации заказного убийства депутата Александра Петрова в 2020 году, сообщает SHOT.

По данным канала, дома у 75-летнего Трабера проходят обыски.

В ближайшее время Трабера могут доставить в Москву для продолжения следственных действий говорится в публикации

61-летнего депутата и предпринимателя Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в коттедже поселке Великое в Выборгском районе. Киллер выстрелил из снайперской винтовки с противоположного берега реки и скрылся.