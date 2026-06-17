Имущество на 1 млрд рублей обнаружили у задержанного бизнесмена Трабера

SHOT: у задержанного бизнесмена Трабера обнаружено имущество на 1 млрд рублей Имущество на 1 млрд рублей обнаружили у задержанного бизнесмена Трабера

Москва17 июн Вести.Задержанный бизнесмен Илья Трабер владеет имуществом на 1 млрд рублей. Данные приводит канал SHOT в MAX.

По имеющимся данным, Траберу принадлежит поместье, расположенное в поселке Красная Заря Всеволожского района в Ленобласти.

На участке площадью почти в 69 тысяч квадратов — особняк на 800 м² (фото 1) и четыре жилых дома, площадь в квадратных метрах: 482; 186; 72 и 68 говорится в сообщении

Там же есть гараж на восемь автомашин, два бассейна и два пруда. Патрулируют территорию десять охранников.

В особняке, где и был задержан Трабер, уже проведены обыски.

В Санкт-Петербурге у бизнесмена есть квартира площадью 117 квадратных метров стоимостью около 30 млн рублей, расположенная на Каменноостровском проспекте.

У задержанного также есть девять действующих юридических лиц, в том числе строительные фирмы, занимающиеся финансами и правом, риелторская контора и IT-компания.

Илья Трабер подозревается в организации убийства депутата и предпринимателя Александра Петрова в 2020 году.