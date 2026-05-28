В Санкт-Петербурге задержали депутата Ленобласти при получении 50 млн рублей

Москва28 мая Вести.В Петербурге сотрудники ФСБ задержали депутата муниципального образования "Свердловское городское поселение" Всеволожского района Дмитрия Бойченко. Оперативники взяли его с поличным на одном из паркингов Петроградского района в момент получения 50 миллионов рублей от предпринимателя. Об этом сообщил новостной портал 47news.

Сотрудниками ФСБ 27 мая задержан 44-летний депутат Свердловского городского поселения Всеволожского района Дмитрий Бойченко… Перед тем как его окружили оперативники, предприниматель передал ему 50 миллионов рублей говорится в публикации

По информации издания, эта сумма была лишь третьей частью от общей - около 132 миллионов рублей. Бизнесмен выиграл торги на аренду земельных участков в поселении и передал деньги за общее покровительство и последующий выкуп земли в собственность.

Следственный комитет Санкт-Петербурга возбудил уголовное дело о посредничестве в получении взятки в особо крупном размере. Бойченко задержали на двое суток, связаться с ним не удалось - его телефон выключен.

По предварительным данным, следствие подозревает, что часть полученной суммы депутат должен был передать другому муниципальному депутату - 53-летнему Дмитрию Симонову.

Бойченко был избран в совет депутатов Свердловского поселения в 2021 году от партии "Единая Россия". До этого он занимался консалтингом и топливным бизнесом.