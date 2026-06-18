Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге в 2020 году

СМИ: в убийстве депутата в Петербурге обвинили экс-чемпиона России по боксу Суд арестовал обвиняемого в заказном убийстве депутата в Петербурге в 2020 году

Москва18 июн Вести.Басманный суд Москвы принял решение об аресте двукратного чемпиона России по боксу среди профессионалов Алисултана Надирбегова, который фигурирует в деле о заказном убийстве депутата из Санкт-Петербурга Александра Петрова.

Согласно данным Telegram-канала SHOT, боксер - член «потаповской» организованной преступной группы (ОПГ). В 2015 году он уже был арестован за вымогательство и участие в рейдерских захватах предприятий. Через год боксер проходил по делу о конфликте на деревообрабатывающем предприятии в Ульяновской области.

Муниципальный депутат из Выборга Александр Петров был убит снайпером 24 октября 2020 года в коттедже поселке Великое в Выборгском районе. Расследование этого преступления продолжалось шесть лет. По данным источников, убийство могло быть связано с бизнес-интересами предпринимателя Ильи Трабера.

Траберу и Надирбегову предъявлено обвинение по пунктам "ж", "з" части 2 статьи 105 Уголовного кодекса ("Убийство двух и более лиц организованной группой из корыстных побуждений") и части 4 статьи 222 УК РФ ("Незаконный оборот оружия организованной группой"). Обвиняемых арестовали сроком на два месяца.

Ранее сообщалось, что Трабер был задержан и этапирован в Москву.