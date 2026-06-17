Бизнесмен Трабер арестован по делу об убийстве депутата Петрова в Петербурге

Илья Трабер арестован по делу об убийстве депутата в Петербурге в 2020 году Бизнесмен Трабер арестован по делу об убийстве депутата Петрова в Петербурге

Москва17 июн Вести.Суд в Москве арестовал петербургского бизнесмена Илью Трабера по делу об убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.

По версии следствия, Трабер выступил организатором преступления.

Суд избрал мэру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Трабера Ильи Ильича. Обвинение ему предъявлено говорится в Telegram-канале инстанции

Депутата и предпринимателя Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в коттедже поселке Великое в Выборгском районе. Киллер выстрелил из снайперской винтовки с противоположного берега реки.

Ранее Басманный суд отправил под стражу Алисултана Надирбегова.