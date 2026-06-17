Москва17 июнВести.Суд в Москве арестовал петербургского бизнесмена Илью Трабера по делу об убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции российской столицы.
По версии следствия, Трабер выступил организатором преступления.
Суд избрал мэру пресечения в виде заключения под стражу сроком на два месяца в отношении Трабера Ильи Ильича. Обвинение ему предъявленоговорится в Telegram-канале инстанции
Депутата и предпринимателя Александра Петрова убили 24 октября 2020 года в коттедже поселке Великое в Выборгском районе. Киллер выстрелил из снайперской винтовки с противоположного берега реки.
Ранее Басманный суд отправил под стражу Алисултана Надирбегова.