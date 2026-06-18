ТАСС: еще двое человек задержаны по делу бизнесмена Трабера о заказных убийствах

ТАСС: по делу бизнесмена Трабера о заказных убийствах задержаны двое человек ТАСС: еще двое человек задержаны по делу бизнесмена Трабера о заказных убийствах

Москва18 июн Вести.По уголовному делу о заказных убийствах, в рамках которого был арестован предприниматель Илья Трабер, сотрудники правоохранительных органов задержали еще двоих человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах.

В рамках настоящего уголовного дела задержаны еще двое человек сказал собеседник агентства

Как сообщалось ранее, 17 июня суд в Москве арестовал петербургского бизнесмена Илью Трабера по делу об убийстве депутата Александра Петрова в 2020 году. По версии следствия, предприниматель выступил организатором преступления.

Ранее Басманный суд отправил под стражу еще одного фигуранта уголовного дела Алисултана Надирбегова.

Депутат и предприниматель Александр Петров был застрелен из снайперской винтовки 24 октября 2020 года в коттеджном поселке Великое в Выборгском районе.