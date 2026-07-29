СК установил исполнителей и заказчика убийств двух мужчин 17 лет назад в Туле

В Туле задержаны заказчик и исполнители двух убийств, совершенных 17 лет назад СК установил исполнителей и заказчика убийств двух мужчин 17 лет назад в Туле

Москва29 июл Вести.Следственные органы при содействии ФСБ раскрыли убийства двух мужчин, совершенные более 17 лет назад в Туле. По данным силовиков, организатором в обоих случаях выступил бывший арбитражный управляющий, долгое время он прятался от правоохранителей за границей. Об этом сообщает СК России.

Установлены обстоятельства серии убийств, совершенных на территории города Тулы в период с 2008 по 2009 год… Задержаны два исполнителя, один из которых в период совершения преступлений являлся сотрудником милиции, и организатор данных преступлений, который длительное время скрывался в Испании говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Одной из жертв стал директор коммерческой организации по продаже газового оборудования. Его расстреляли в подъезде дома на улице Советской 19 марта 2008 года.

20 июня 2009-го более 40 ударов ножом были нанесены местному коммерсанту на Красноармейском проспекте.

Отмечается, что за расправу над оппонентами киллеры получали от заказчика денежное вознаграждение, сумма не указывается.

Все трое арестованы, им предъявлены обвинения.