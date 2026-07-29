Жертвой покушения киллера в Туле стал глава компании по разработке БПЛА В Туле киллер пытался убить главу компании по производству БПЛА Андрея Черезова

Москва29 июл Вести.Жертвой покушения в подъезде дома в Туле стал руководитель компании "Русская лаборатория воздушного транспорта" Андрей Черезов, передает Telegram-канал Mash. Пострадавший находится в больнице, киллера ищут.

Преступление произошло 29 июля, в среду, на улице Михеева. Возбуждено уголовное дело.

Киллер поджидал Андрея Черезова ночью в подъезде его дома на улице Михеева — выстрелил три раза на лестничной площадке четвертого этажа. Шум услышала его супруга, открыла дверь и, увидев раненого мужа, вызвала скорую. Андрея госпитализировали говорится в сообщении источника

"Русская лаборатория воздушного транспорта" - высокотехнологичная компания, которая специализируется на разработке и производстве БПЛА, в том числе для военных и правоохранительных органов. Отмечается, что недавно фирма победила в двух аукционах, общая сумма по контрактам – почти 30 миллионов рублей.