Москва29 июлВести.В Туле неизвестный несколько раз выстрелил в местного предпринимателя и скрылся. Пострадавший в больнице, киллера ищут. Об этом сообщает СУ СКР по региону.
Преступление произошло 29 июля, в среду, в подъезде дома на улице Михеева.
Неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализированговорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX
Подробности о состоянии раненого не приводятся.
Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте работают правоохранители, детали случившегося устанавливаются.