В Туле киллер пытался застрелить местного бизнесмена, пострадавший в больнице

Неизвестный несколько раз выстрелил в бизнесмена в Туле, киллера ищут В Туле киллер пытался застрелить местного бизнесмена, пострадавший в больнице

Москва29 июл Вести.В Туле неизвестный несколько раз выстрелил в местного предпринимателя и скрылся. Пострадавший в больнице, киллера ищут. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Преступление произошло 29 июля, в среду, в подъезде дома на улице Михеева.

Неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии раненого не приводятся.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте работают правоохранители, детали случившегося устанавливаются.