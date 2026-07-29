Москва29 июлВести.В Туле неизвестный несколько раз выстрелил в местного предпринимателя и скрылся. Пострадавший в больнице, киллера ищут. Об этом сообщает СУ СКР по региону.

Преступление произошло 29 июля, в среду, в подъезде дома на улице Михеева.

Неустановленное лицо из огнестрельного оружия произвело выстрелы в тульского бизнесмена. Потерпевший госпитализирован

говорится в сообщении ведомства в мессенджере MAX

Подробности о состоянии раненого не приводятся.

Возбуждено уголовное дело о покушении на убийство. На месте работают правоохранители, детали случившегося устанавливаются.