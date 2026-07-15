Адвокат Сочиянц: миллиардер Трабер отрицает вину в убийстве депутата Петрова Миллиардер Трабер не признает вину в убийстве депутата Петрова

Москва15 июл Вести.Миллиардер Илья Трабер, арестованный по делу об убийстве депутата Александра Петрова в Санкт-Петербурге в 2020 году, не признает вину. Об этом РИА Новости рассказал его адвокат Игорь Сочиянц.

В среду, 15 июля, Мосгорсуд отклонил жалобу миллиардера на арест и оставил его в СИЗО.

Это бред какой-то, конечно он не признает вину сказал собеседник агентства

Ранее сообщалось, что петербургский бизнесмен Илья Трабер был арестован в Москве 17 июня. По версии следствия, он выступил организатором убийства предпринимателя Александра Петрова, который был застрелен из снайперской винтовки в октябре 2020 года. Преступление произошло в коттеджном поселке Великое в Выборгском районе.