Москва9 июнВести.Задержаны еще два фигуранта резонансного дела об убийстве на северо-западе Москвы, сообщила в мессенджере MAX официальный представитель СК России Светлана Петренко.
Преступление было совершено в марте текущего года в квартире дома не Строгинском бульваре в Москве.
В ведомстве уточнили, что силовики задержали куратора и еще одного курьера.
Установлено, что фигурант систематически вовлекал курьеров в противоправную деятельность и координировал их действиясказано в сообщении
Тем самым, фигурант обеспечивал функционирование криминальной цепочки.
С задержанными проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему.
Как сообщалось ранее, 13 марта в квартире на Строгинском бульваре в Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти и взломанный сейф. В совершении преступления заподозрили 20-летнего футболиста Даниила Секача, его обвинили по статьям об убийстве и разбое. Также по подозрению в соучастии задержали еще несколько человек.