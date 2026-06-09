По делу об убийстве предпринимательницы в Строгине задержан куратор и курьер

СК сообщил о задержании куратора и курьера по делу об убийстве в Строгине По делу об убийстве предпринимательницы в Строгине задержан куратор и курьер

Москва9 июн Вести.Задержаны еще два фигуранта резонансного дела об убийстве на северо-западе Москвы, сообщила в мессенджере MAX официальный представитель СК России Светлана Петренко.

Преступление было совершено в марте текущего года в квартире дома не Строгинском бульваре в Москве.

В ведомстве уточнили, что силовики задержали куратора и еще одного курьера.

Установлено, что фигурант систематически вовлекал курьеров в противоправную деятельность и координировал их действия сказано в сообщении

Тем самым, фигурант обеспечивал функционирование криминальной цепочки.

С задержанными проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление обстоятельств преступления и лиц, причастных к нему.

Как сообщалось ранее, 13 марта в квартире на Строгинском бульваре в Москве нашли тело женщины с признаками насильственной смерти и взломанный сейф. В совершении преступления заподозрили 20-летнего футболиста Даниила Секача, его обвинили по статьям об убийстве и разбое. Также по подозрению в соучастии задержали еще несколько человек.