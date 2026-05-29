Baza: призер чемпионата РФ по тайскому боксу обвинен в создании ОПГ Призера чемпионата России по тайскому боксу обвинили в создании ОПГ

Москва29 мая Вести.Призера чемпионата России по тайскому боксу Салима Аминова обвинили в организации преступного сообщества, мошенничестве в особо крупном размере и незаконном обороте денежных средств. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, он находится в СИЗО. Также задержаны еще двое, среди которых прыгун в длину Султанбег Гаджибутаев.

Спортсмен из Кизляра известен выступлениями на чемпионатах различного уровня, с 2018 года он всегда попадал в тройку призеров. В 2022-м выиграл чемпионат СКФО по тайскому боксу, на общероссийском соревновании занял второе место отмечается в сообщении

Официальной информации не поступало.