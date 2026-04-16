Миллиардеру Сулейманову добавили к обвинению в организации убийств создание ОПС

Москва16 апр Вести.Следствие добавило миллиардеру Ибрагиму Сулейманову особо тяжкий состав преступления - создание преступного сообщества, сообщили ТАСС в правоохранительных органах.

Кроме организации двух убийств и одного покушения на убийство Сулейманову вменили в вину совершение еще одного особо тяжкого преступления - организация преступного сообщества сказал собеседник агентства

По его словам, и остальным фигурантам дела о заказных убийствах следствие инкриминировало участие в ОПС.

Ибрагим Сулейманов был арестован в октябре 2025 года. Его подозревают к причастности к убийству в 2024 году экс-главы Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкротству Георгия Таля. Свою вину банкир не признавал.