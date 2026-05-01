Коломойского подозревают в новой схеме с миллионами Приватбанка СБУ и Генпрокуратура предъявили новое подозрение Коломойскому

Москва1 мая Вести.Служба безопасности Украины (СБУ) и Офис генерального прокурора предъявили подозрение бизнесмену Игорю Коломойскому (внесен в российский реестр террористов и экстремистов), пишут украинские СМИ.

Новое обвинение связано с денежными схемами в Приватбанке на 100 млн гривен (2,2 млн долларов), сообщает "РБК Украина".

В пресс-службе СБУ заявили о "разоблачении известного бизнесмена", завладевшего более 100 млн гривен одного из крупнейших украинских банков, но имя не назвали.

Служба безопасности Украины и Офис генерального прокурора задокументировали новые эпизоды преступной деятельности бывшего бенефициарного владельца одного из крупнейших банков Украины говорится в Telegram-канале СБУ

Финансовая схема заключалась в том, чтобы выводить кредиты и маскировать их дальнейшее движение под законные финансовые операции. Часть активов в итоге оказывалась на личных счетах организаторов схемы.

Игорь Коломойский находится под стражей с сентября 2023 года, ему предъявлены обвинения по статьям о мошенничестве, легализации имущества, полученного преступным путем, злоупотреблении служебным положением и другим.

3 марта 2026 года суд оставил Коломойского под арестом, снизив размер залога до 1,1 млрд гривен.