В Петербурге экс-полицейских осудили за ложные показания по делу об убийстве По делу об убийстве ректора СПбГУСЭ вынесены новые приговоры

Москва15 июн Вести.В Санкт-Петербурге суд огласил приговор в отношении Олега Колесникова и Алексея Малышева, признанных виновными в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает Объединенная пресс-служба судов города Санкт-Петербурга.

Бывшему начальнику регионального уголовного розыска Олегу Колесникову суд назначил наказание в виде пяти лет лишения свободы в колонии общего режима. Кроме того, на два года ему запрещено занимать ряд должностей, также он лишён звания полковника полиции.

По тому же делу осужден бывший оперуполномоченный Алексей Малышев: ему предстоит провести в колонии общего режима четыре года, он также утратил звание полковника полиции.

Рассмотрение дела проходило в закрытом режиме — материалы помечены грифом "совершенно секретно".

Фигурантов дела задержали в 2024 году. Следствие полагает, что в период с 2015 по 2017 год Колесников и Малышев способствовали тому, чтобы обвиняемые по делу об убийстве ректора СПбГУСЭ Александра Викторова давали ложные показания. В результате подозреваемые Елена Рогалева и Алексей Смирнягин избежали уголовной ответственности.

Александр Викторов, ректор Санкт‑Петербургского государственного университета сервиса и экономики, был убит в 2012 году. Незадолго до этого он обнаружил, что университету нанесен материальный ущерб, и сообщил об этом в правоохранительные органы. По данным СКР, организовал убийство бывший проректор вуза Василий Соловьев, а Елена Рогалева участвовала в поиске исполнителей преступления.

Соловьев скрылся от следствия, и в 2021 году суд заочно приговорил его к 18 годам лишения свободы. Елену Рогалеву задержали и взяли под стражу в ноябре 2024 года.