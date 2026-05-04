Экс-главу комитета по информатизации Петербурга приговорили к 6,3 года колонии

В Петербурге суд вынес приговор экс-главе комитета по информатизации Экс-главу комитета по информатизации Петербурга приговорили к 6,3 года колонии

Москва4 мая Вести.Бывшего главу Калининского района Петербурга, экс-председателя комитета по информатизации Ивана Громова и его сообщников признали виновными в хищении 245 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.

Чиновника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Свою вину он признал в суде.

Приговором суда Громову назначено 6,3 года колонии общего режима.

Следствием было установлено, что Громов с сообщниками похищали деньги, предназначавшиеся для исполнения контрактов комитета с подведомственным предприятием. Фигуранты дела стоимость контрактов завышали, а средства перечисляли на счета подконтрольной фирмы за услуги, которые не были выполнены.

В колонии Громов не окажется, поскольку суд зачел ему время содержания под стражей и домашний арест.