Москва4 маяВести.Бывшего главу Калининского района Петербурга, экс-председателя комитета по информатизации Ивана Громова и его сообщников признали виновными в хищении 245 миллионов рублей бюджетных средств. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов города.
Чиновника признали виновным в мошенничестве в особо крупном размере и легализации средств, полученных преступным путем. Свою вину он признал в суде.
Приговором суда Громову назначено 6,3 года колонии общего режима.
Следствием было установлено, что Громов с сообщниками похищали деньги, предназначавшиеся для исполнения контрактов комитета с подведомственным предприятием. Фигуранты дела стоимость контрактов завышали, а средства перечисляли на счета подконтрольной фирмы за услуги, которые не были выполнены.
В колонии Громов не окажется, поскольку суд зачел ему время содержания под стражей и домашний арест.