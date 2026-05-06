На Урале вступил в силу приговор о хищении почти 320 млн гособоронзаказа Петербуржца осудили за хищение почти 320 млн рублей гособоронзаказа

Москва6 мая Вести.Ленинский районный суд Нижнего Тагила окончательно утвердил приговор по делу о хищении почти 320 млн рублей, выделенных на оборонный заказ. Об этом сообщает канал судов Свердловской области в MAX.

По материалам суда, в период с марта по май 2020 года житель Санкт-Петербурга Андрей Виноградов создал и возглавил организованную преступную группу для хищения денег по государственному контракту Министерства обороны России на строительство объекта в Приморье.

Используя подконтрольные фирмы и фиктивные гарантии, группа получила аванс в размере почти 320 миллионов рублей. Деньги под видом оплаты работ и поставок материалов перечислялись на счета подконтрольных организаций, а также на счета третьих лиц… говорится в сообщении

По решению суда 1 декабря 2025 года Андрея Виноградова приговорили к 5 годам исправительной колонии общего режима. Также в доход государства взыскана сумма причиненного ущерба: 319 861 620 рублей 25 копеек.

После обжалования приговора судебная коллегия по уголовным делам Свердловского областного суда рассмотрела апелляцию и не нашла оснований для изменения судебного решения.