Москва15 апр Вести.Бывший руководитель филиала музейно-храмового комплекса Минобороны России Евгений Григорькин приговорен к длительному лишению свободы. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета Российской Федерации в мессенджере MAX.

Григорькин признан виновным в получении взятки в особо крупном размере за содействие в аренде земельного участка Минобороны России.

В 2024 году Григорькин через посредника предложил генеральному директору коммерческой организации за взятку в размере 15 млн рублей оказать содействие в заключении договора аренды земельного участка Минобороны России, расположенного в г. Кронштадте сказано в сообщении

В 2024-2025 годах Григорькин выполнил взятые на себя "обязательства" и организовал заключение договора аренды земли на пять лет. За это в 2024-2025 году получил часть взятки в размере 3,5 млн рублей.

В октябре 2025 года при получении оставшихся 11,5 млн рублей Григорькина и гендиректора фирмы задержали сотрудники ФСБ. Денежные средства были изъяты.

Также был выявлен еще один эпизод преступной деятельности фигуранта: в 2023-2025 годах он получил взятку в размере 4,8 млн рублей от представителей коммерческих структур за беспрепятственную приемку у них работ по комплексному инженерно-техническому и санитарному обслуживанию зданий и территории филиала в Кронштадте.

Следующие шесть лет Григорькин проведет в исправительной колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 32 млн рублей. Кроме того, суд конфисковал у фигуранта в доход государства 19,8 млн рублей.