В Петербурге задержан "вор в законе" Юсиф Алиев, он был в розыске с 2008 года "Вор в законе" Юсиф Алиев задержан в Санкт-Петербурге

Москва10 июн Вести.Правоохранительные органы задержали в Санкт-Петербурге 54-летнего "вора в законе" Юсифа Алиева, который с 2008 года находился в международном розыске. Об этом "Коммерсанту" сообщил источник в городском главке МВД.

Мужчину вменяют несколько тяжких статей, включая убийство двух и более лиц, а также занятие высшего положения в преступной иерархии (максимальное наказание — до 15 лет лишения свободы).

Задержание произошло утром 9 июня в доме на набережной Макарова.

В марте 2009 года Алиев уже попадал в поле зрения полиции: вместе с тремя другими "ворами в законе" — лидерами азербайджанских преступных групп Алибалой Гамидовым, Мамедом Хусейновым и уроженцем Грузии Теймуразом Фарояном — его задержали в Москве во время сходки в ресторане по подозрению в вымогательствах и похищениях людей.

Однако тогда Алиева отпустили, после чего он скрылся.