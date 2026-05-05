Москва5 маяВести.Литовский киллер Ромас Замольскис подал прошение об условно-досрочном освобождении. Суд апелляционной инстанции ему в этом отказал, сообщает "Лента".
Он получил отрицательную характеристику от администрации колонии, где отбывал наказание. Замольскис неоднократно нарушал режим и подвергался взысканиям.
Литовец отбывает 15-летний срок в колонии строгого режима, который истекает в августе 2029 года. Его признали виновным в покушении на бизнесмена, разбое, хранении оружия и взрывчатки, а также грабеже.
В Литве же он обвинялся в восьми расправах.