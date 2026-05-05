Суд отказал киллеру из Литвы в УДО из российской колонии

Литовский киллер попросил об УДО из российской колонии, ему отказали Суд отказал киллеру из Литвы в УДО из российской колонии

Москва5 мая Вести.Литовский киллер Ромас Замольскис подал прошение об условно-досрочном освобождении. Суд апелляционной инстанции ему в этом отказал, сообщает "Лента".

Он получил отрицательную характеристику от администрации колонии, где отбывал наказание. Замольскис неоднократно нарушал режим и подвергался взысканиям.

Литовец отбывает 15-летний срок в колонии строгого режима, который истекает в августе 2029 года. Его признали виновным в покушении на бизнесмена, разбое, хранении оружия и взрывчатки, а также грабеже.

В Литве же он обвинялся в восьми расправах.