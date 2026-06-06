Блогера Хилми, осужденного за распространение порно, не выпустят по УДО Блогер Хилми останется в колонии

Москва6 июн Вести.Ходатайство об условно-досрочном освобождении блогера Хильми Олейника (более известного как Хилми Форкс) отклонено Волжским городским судом, сообщает Telegram-канал 112.

Суд посчитал, что цели исправления осужденного пока не достигнуты поясняется в сообщении

В конце 2023 года Симоновский суд столицы приговорил блогера к трем годам колонии по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Позже, в 2024 году, защита блогера подала апелляцию, которую отклонил Мосгорсуд.