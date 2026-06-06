Москва6 июнВести.Ходатайство об условно-досрочном освобождении блогера Хильми Олейника (более известного как Хилми Форкс) отклонено Волжским городским судом, сообщает Telegram-канал 112.
Суд посчитал, что цели исправления осужденного пока не достигнутыпоясняется в сообщении
В конце 2023 года Симоновский суд столицы приговорил блогера к трем годам колонии по делу о незаконном изготовлении и распространении порнографических материалов. Позже, в 2024 году, защита блогера подала апелляцию, которую отклонил Мосгорсуд.