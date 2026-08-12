Москва12 авг Вести.Суд на закрытом заседании отказал Диане Шляниной (Шурыгиной) в изменении меры пресечения. Блогер просила выпустить ее из СИЗО после неудачной вагинопластики. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

В 2025 году Шурыгина сделала вагинопластику и пластику груди. Причиной хирургического вмешательства стала киста, а не желание изменить внешность. Какие проблемы со здоровьем стали поводом для просьбы защиты, публично не раскрывали говорится в сообщении

Ранее сообщалось, что ГУФСИН России по Москве опровергло распространившиеся в СМИ и сети Интернет сообщения о том, что сотрудники следственного изолятора отказываются принимать и передавать Шурыгиной посылки. В СИЗО Шурыгина оказалась по делу о незаконном изготовлении и обороте порнографических материалов. Следствие считает, что она администрировала телеграм-канал, где публиковался интимный контент.