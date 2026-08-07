Диане Шурыгиной передают все посылки в СИЗО, заявили во ФСИН

ФСИН опровергла слухи об отказе передавать посылки Диане Шурыгиной в СИЗО Диане Шурыгиной передают все посылки в СИЗО, заявили во ФСИН

Москва7 авг Вести.ГУФСИН России по Москве опровергло распространившиеся в СМИ и сети Интернет сообщения о том, что сотрудники следственного изолятора отказываются принимать и передавать посылки обвиняемой Диане Шляниной (Шурыгиной) с целью оказания на нее давления.

Как сообщили изданию KP.RU во ФСИН, все находящиеся под стражей граждане, включая Диану Шурыгину, получают передачи и посылки в строгом соответствии с действующим законодательством РФ. Информация об отсутствии передач не нашла своего подтверждения.

Ранее стало известно, что 8 июля суд заменил Шурыгиной меру пресечения с домашнего ареста на содержание в СИЗО из-за нарушения установленных ограничений и использования чужого телефона.