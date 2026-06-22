Москва22 июн Вести.Отбывающий срок за экстремизм экс-министр обороны Донецкой Народной Республики Игорь Стрелков (Гиркин) не смог добиться смягчения наказания и выхода из колонии. Об этом "Ведомостям" сообщил адвокат осужденного Александр Молохов.

По его словам, Стрелков обратился в Кирово-Чепецкий районный суд Кировской области с ходатайством о замене оставшейся части срока в колонии на ограничение свободы. Однако суд отказал в удовлетворении прошения.

Как следует из сообщения, опубликованного в Telegram-канале супруги осужденного Мирославы Регинской, причиной отказа стали четыре взыскания, наложенные администрацией исправительного учреждения.

Сам Стрелков отметил, что наличие такого количества взысканий фактически исключает возможность досрочного освобождения или замены наказания на более мягкое.

В январе 2024 года Стрелков (Гиркин) был осужден за публичные призывы к экстремизму. Суд приговорил его к 4 годам лишения свободы. В сентябре того же года ряд СМИ распространил информацию об освобождении Стрелкова из колонии. Сообщалось, что его адвокаты добились замены отбытия наказания за решеткой на участие в специальной военной операции. Однако позже жена Стрелкова (Гиркина) опровергла эту информацию.