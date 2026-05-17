Москва17 мая Вести.Серийный убийца Рамиль Ибрагимов, лишивший жизни семь человек, в том числе троих детей, через суд пытался добиться смягчение наказания. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Заключенный требовал изменить ему пожизненное наказание на лишение свободы на определенный срок, но до 30 лет лишения свободы (по закону РФ).

Однако его просьба была оставлена без удовлетворения, следует из материалов отмечается в сообщении

В 2008 убийца был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима.

В 2006 году в селе Амурской области Ибрагимов задушил своего знакомого во время ссоры. После, чтобы его не раскрыли, он убил хозяйку дома и потом поджег его.

Переехав в Сургут, он вместе с сообщниками зарезал семью из пяти человек, трое из них были дети.