Убивший школьниц маньяк Мозгляков требовал перевода в колонию ближе к семье Маньяк Мозгляков требовал перевести его в колонию ближе к семье

Москва28 июн Вести.Маньяк Николай Мозгляков, также известный как "Златоустовский паук", отбывающий пожизненное наказание в колонии ИК-18 "Полярная сова" в Ямало-Ненецком автономном округе, просил перевести его в учреждение ближе к Златоусту Челябинской области. Об этом сообщает РИА Новости.

Пожизненно осужденный утверждал, что его просьба связана с тем, что он хочет поддерживать связи с родственниками, которые проживают в Златоусте. При этом именно в этом городе он совершил свои преступления.

Суд в ЯНАО отказал в удовлетворении требований маньяка, содержащегося в "Полярной сове" с 2009 года, апелляционная инстанция признала это решение законным в мае, заключается в материалах отмечается в сообщении

В 2008 году Николай Мозгляков увел трех возвращающихся с занятий школьниц в лес в Златоусте. Он привязал двух тринадцатилетних девочек и семилетнюю первоклассницу к дереву, издевался над ними, насиловал, бил ножом и душил.

Только первокласснице чудом удалось выжить.