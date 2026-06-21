Сахалинский маньяк Дворников добивался компенсаций от ФСИН и СИЗО Убийца девочки на Сахалине Дворников добивался компенсаций от ФСИН и СИЗО

Москва21 июн Вести.Пожизненно осужденный в 2020 году за убийство восьмилетней девочки на Сахалине Игорь Дворников через суд добивался многомиллионных компенсаций от ФСИН, СИЗО и УФССП по Сахалинской области, пишет РИА Новости со ссылкой на судебные материалы.

В частности, в одном из исков Сахалинский маньяк требовал 5 миллионов рублей за то, что якобы содержался в следственном изоляторе вместе со свидетелями по своему уголовному делу. В другом требовал компенсацию в 1 миллион рублей, настаивая на том, что следственные действия с ним проводились незаконно из-за отсутствия адвоката.

Еще 500 тысяч рублей маньяк хотел взыскать за ограничение его права пользования счетом в банке, миллион рублей – за то, что в изоляторе, по словам Дворникова, он не мог воспользоваться санузлом в условиях приватности. Все иски были оставлены без удовлетворения сказано в публикации

Летом 2020 года девочка села в автомобиль к Дворникову и его супруге, которые пообещали подвезти ее домой. Супруги вывезли ее в лес. После подстрекательства супруги Дворников изнасиловал ребенка и совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера, после чего убил ребенка, а тело спрятал в лесу.