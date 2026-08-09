Москва9 авг Вести.Мособлсуд приступил к рассмотрению уголовного дела маньяка Алексея Гаськова, сообщили РИА Новости в суде.

Судебное заседание назначено на 14 августа уточнила собеседница агентства

Прокуратура Московской области сообщила ранее на этой неделе, что 51-летний Гаськов обвиняется в изнасилованиях, развратных действиях, насильственных действиях сексуального характера и убийстве семи женщин, мужчины и двух 17-летних девушек в Москве, Новосибирской и Московской областях. Это происходило в начале 2000-х годов.

Кроме того, в соответствии с материалами судебных приставов, в феврале на Гаськова завели исполнительное производство о взыскании задолженности по кредитным платежам более чем на 505,1 тысячи рублей.

В октябре 2024 и в феврале 2025 года на него же было заведено семь производств по исполнительным листам, выданным Бердским городским судом. По ним он должен свыше 409,9 тысячи рублей "иных взысканий имущественного характера" плюс исполнительский сбор на 33,5 тысячи рублей.

В феврале 2023 года Гаськову и некой Елене предъявили иск о возмещении ущерба, который был причинен пожаром. Возгорание произошло на кухне в доме Гаськова, а затем перекинулось на дом истцов по соседству. В результате пожара в их доме были повреждены кровля и стена, частично уничтожены отделка стен и потолка, мебель и вещи.

В 2007 году Гаськов был осужден на 10 лет и 6 месяцев колонии строгого режима за то, что напоил и изнасиловал 11-летнюю дочь своей сожительницы. Он освободился в 2016 году.

В марте Гаськов заявил в интервью автору ИС "Вести" Эдуарду Петрову, что совершил более 100 убийств с 1995 года.