Москва24 июл Вести.Мособлсуд приговорил жителя Балашихи Артема Миссюру к пожизненному заключению, сообщает региональный главк СК России.

Он признан виновным в убийстве двух близких людей, а также покушении на убийство еще семи человек.

Как заявила в судебных прениях представитель обвинения, 27-летний мужчина находился в тяжелом финансовом положении, у него накопились долги в 3 миллиона рублей, и, чтобы ее погасить, он решил завладеть имуществом родственников, для чего разработал план их отравления. В интернете он приобрел сильнодействующие и ядовитые вещества, которые добавлял в еду и напитки для своих родственников, девушки и друга.

Кроме того, следствием установлена причастность подсудимого к мошенничеству. В момент, когда его девушка находилась в больнице с отравлением, он с помощью мобильного телефона оформил на ее имя два кредита на 574 тысячи рублей, перевел на своей счет и распорядился ими по своему усмотрению.

Приговором суда подсудимый признан виновным и ему назначено наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима говорится в публикации

Миссюра, которого также называют "балашихинским отравителем", признал свою вину и раскаялся в содеянном.