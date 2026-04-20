Москва20 апр Вести.Суд в Москве приговорил к пожизненному лишению свободы 45-летнего Мухамеда Балахова, застрелившего в 2005 году криминального авторитета Кардаву. Об этом сообщили в столичной прокуратуре.

Его признали виновным в покушении на убийство и убийство трех лиц по найму, совершенном общеопасным способом организованной группой и незаконном обороте оружия.

Первые пять лет наказания Балахов будет отбывать в тюрьме, а оставшуюся часть – в исправительной колонии особого режима сказано в сообщении

Установлено, что Балахов с тремя соучастниками получили заказ на устранение авторитета. 25 апреля 2005 года они подъехали к ресторану "Желтая Субмарина" в 1-й Тверской-Ямской переулок, где находился потерпевший. Киллеры ворвались в заведение с огнестрельным оружием и убили Кардаву, его знакомого и личного охранника, после чего с места преступления скрылись.

По горячим следам преступление раскрыть не удалось, но то, что убийство носит заказной характер, было очевидным, уточнили в надзорном ведомстве.

Уголовное дело в отношении троих подельников Балахова выделено в отдельное производство.