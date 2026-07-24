"Балашихинский отравитель" заявил, что не знает, почему жертва ему не пишет "Балашихинский отравитель" заявил, что не знает, почему жертва ему не отвечает

Москва24 июл Вести."Балашихинский отравитель" Артем Миссюра, получивший пожизненное лишение свободы, заявил, что "не знает причин", по которым отравленная им его бывшая девушка перестала отвечать на его письма. Его слова приводит MK.RU.

Мособлсуд 24 июля признал 26-летнего Миссюру виновным в убийстве двух и более лиц общеопасным способом, покушении на убийство и мошенничестве. Мужчина был приговорен к пожизненному заключению в колонии особого режима. Как установило следствие, с января по июнь 2024 года Миссюра, имевший долги на сумму более трех млн рублей, с периодически подмешивал ядовитые вещества в еду и напитки своих близких. В результате погибли его бабушка и друг детства, также пострадали девять человек, включая его сестру и бывшую девушку. Помимо этого, пока девушка лежала в больнице после отравления, Миссюра оформил на ее имя два кредита на 574 тысячи рублей и перевел деньги себе.

В интервью журналистам Миссюра заявил, что у него "были и есть чувства" к отравленной им бывшей девушке. Как он выразился, он "добивался ее расположения аж целых девять месяцев". По его рассказу, у пары были планы на будущее, включая детей, но он, "дурак, все испортил". По его словам, экс-девушка изначально не поверила во все произошедшее, и он много раз звонил ей из СИЗО, а потом они начали обмениваться письмами.

Она до последнего меня хоть морально, но поддерживала. В этом году перестала на письма отвечать. Причины не знаю, но значит, так нужно заявил осужденный

Миссюра уточнил, что отчима, которого он называет отцом, отравил "из-за трусости, нежелания разрешить конфликт с ним тет-а-тет", а бабушку, которая ему всю жизнь помогала, – ради кражи у нее ювелирных украшений.

Помимо этого, он заявил, что ему якобы жалко всех, кого он отравил. Кроме того, осужденный утверждает, что ежедневно молится "за всех" и что собирается работать во время отбывания наказания, чтобы выплатить компенсации по искам потерпевшим.