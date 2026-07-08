Отравитель из Балашихи Миссюра попросил не приговаривать его к пожизненному

"Балашихинский отравитель" признал вину, но попросил не сажать его пожизненно Отравитель из Балашихи Миссюра попросил не приговаривать его к пожизненному

Москва8 июл Вести.Житель подмосковной Балашихи Артем Миссюра, обвиняемый в убийстве двоих и покушении на убийство семи родственников и друзей, выступил в ходе прений в Мособлсуде.

Как сообщает MK.RU, подсудимый признал свою вину и попросил не приговаривать его к пожизненному заключению.

Кроме того, Миссюра, которого также называют "балашихинским отравителем", признал, что одного из погибших, его близкого друга Константина Каминского, можно было спасти. Артем заявил, что, если бы он сказал отцу Каминского о типе принятого им яда, молодому человеку успели бы оказать помощь.

Ранее прокуратура запросила для Миссюры пожизненное заключение. Представитель обвинения заявила, что 26-летний мужчина находился в тяжелом финансовом положении, у него накопилась кредитная задолженность в 3 миллиона рублей, и он решил завладеть имуществом родственников, для чего разработал план их отравления.