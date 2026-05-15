Москва15 маяВести.Двум участникам ячейки украинского "Русского добровольческого корпуса" (признан террористической организацией в РФ), которые пытались отравить бойцов батальона "Эспаньола", вынес приговор Первый Западный окружной военный суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, передает ТАСС.
Ринат Ильин и Никита Красильников обвиняются по статьям о госизмене, приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности террористической организации.
Установлено, что соучастник обвиняемых Артем Щербаков добровольно согласился выполнять задания, направленные против безопасности России, признанной террористической и запрещенной в РФ организации.
В 2024 году он указал Ильину и Красильникову наблюдать в Санкт-Петербурге за пунктом сбора гуманитарной помощи для ВС РФ и граждан, проживающих на территории ДНР.
Помимо этого, фигуранты приобрели 27 килограмм высокотоксичного вещества. Они планировали отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи в зону СВО. Правоохранительные органы пресекли их деятельность.
Ильину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы <…> Красильникову – 16 лет лишения свободыотмечается в сообщении
Их соучастника Щербакова осудили ранее. Ему дали 15 лет лишения свободы.