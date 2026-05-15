В Петербурге осудили участников РДК за попытку отравления бойцов "Эспаньолы"

Москва15 мая Вести.Двум участникам ячейки украинского "Русского добровольческого корпуса" (признан террористической организацией в РФ), которые пытались отравить бойцов батальона "Эспаньола", вынес приговор Первый Западный окружной военный суд. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Санкт-Петербурга, передает ТАСС.

Ринат Ильин и Никита Красильников обвиняются по статьям о госизмене, приготовлении к террористическому акту и участии в деятельности террористической организации.

Установлено, что соучастник обвиняемых Артем Щербаков добровольно согласился выполнять задания, направленные против безопасности России, признанной террористической и запрещенной в РФ организации.

В 2024 году он указал Ильину и Красильникову наблюдать в Санкт-Петербурге за пунктом сбора гуманитарной помощи для ВС РФ и граждан, проживающих на территории ДНР.

Помимо этого, фигуранты приобрели 27 килограмм высокотоксичного вещества. Они планировали отправить отравленные продукты в виде гуманитарной помощи в зону СВО. Правоохранительные органы пресекли их деятельность.

Ильину назначено наказание в виде 15 лет лишения свободы <…> Красильникову – 16 лет лишения свободы отмечается в сообщении

Их соучастника Щербакова осудили ранее. Ему дали 15 лет лишения свободы.