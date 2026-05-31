Москва31 мая Вести.Обвиняемый в убийстве участника "Дома-2" Дмитрия Лукина сценарист сериала "Счастливы вместе" Станислав Берестовой сознался в содеянном. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Разбирательство по делу проходит в Измайловском суде Москвы. Подсудимый рассказал, что причиной конфликта стал его отказ дать Лукину в долг 50 тысяч рублей. При этом проситель был пьян и применил насилие, когда Берестовой попытался вылить в раковину остатки алкоголя. Лукин, по словам подсудимого, дважды ударил его со спины, а затем начал наступать с ножом и угрожать.

Берестовой подчеркнул, что плохо видел из-за травмы глаза и испытывал сильный страх, поэтому начал инстинктивно размахивать ножом, пытаясь удержать нападавшего на расстоянии пишет РЕН ТВ

В итоге мужчины оказались на полу, и в какой-то момент Берестовой вырвался и нанес несколько ударов ножом.

При этом в материалах дела указано, что на теле бывшего участника "Дома-2" было более 50 ранений. Сценарист объяснил это тем, что был в состоянии шока и защищался.

Когда ты машешь, чтобы человек остановился, ты не задумываешься цитирует его издание

Отмечается, что после произошедшего Берестовой вызвал экстренные службы.