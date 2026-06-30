В Сибири мужчина приговорен к 18 годам за жестокое убийство и вымогательство

В Новосибирске вынесен приговор за жестокое убийство и вымогательство В Сибири мужчина приговорен к 18 годам за жестокое убийство и вымогательство

Москва30 июн Вести.В Новосибирске областной суд вынес приговор по делу об убийстве и вымогательстве у семьи жертвы. Подробности сообщает пресс-служба суда. Вугар Алиев признан виновным по статьям об убийстве из корыстных побуждений и вымогательстве с целью получения имущества в особо крупном размере.

Судом установлено, что в феврале 2025 года Алиев, столкнувшись с серьезными финансовыми трудностями и долговыми обязательствами, решил убить свою знакомую, которой задолжал деньги говорится в сообщении

Подсудимый пришел к женщине домой, несколько раз ударил ее ножом в область груди и задушил проводом от зарядного устройства.

После этого Алиев стал через мессенджер вымогать деньги у матери убитой. Угрожая расправой над дочерью, он потребовал у женщины 4,5 миллиона рублей, а затем снизил размер требуемых денежных средств.

Опасаясь за жизнь дочери, женщина согласилась передать деньги и договорилась с Алиевым о встрече, в ходе которой он был задержан сотрудниками правоохранительных органов уточняется в сообщении

Алиев приговорен к 18 годам исправительной колонии строгого режима и штрафу в размере 200 тысяч рублей. Также с него взыскано более 3 млн рублей в качестве возмещения материального ущерба и компенсации морального вреда.