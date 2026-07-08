Внука осудили на 3,5 года за вымогательство денег у собственной бабушки на Урале

Екатеринбуржец получил 3,5 года за вымогательство денег у собственной бабушки Внука осудили на 3,5 года за вымогательство денег у собственной бабушки на Урале

Москва8 июл Вести.В Екатеринбурге внук получил 3,5 года колонии за вымогательство денег у собственной бабушки, говорится в сообщении судов Свердловской области в мессенджере MAX.

Мужчина признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей УК РФ "Вымогательство в крупном размере".

Потерпевшей оказалась его собственная бабушка. В июне 2025 года подсудимый потребовал у пенсионерки передать денежные средства в размере 780 тысяч рублей говорится в публикации

При этом данное требование сопровождалось угрозами убийством, расправы и уничтожения имущества во время телефонных звонков, в СМС и голосовых сообщениях в мессенджере.

Его бабушка восприняла эти угрозы как реальные. Она дважды посещала отделение банка, чтобы снять наличные, но дважды получила отказ. В первый раз – ввиду необходимости предварительного заказа такой суммы, во второй раз операцию заблокировал бдительный сотрудник кредитной организации из-за подозрения в совершении мошеннических действий.

Он же вызвал полицейских. Женщина рассказала им о совершаемом преступлении, после чего ее внук был задержан.

Фигурант в ходе судебного заседания в полном объеме вину не признал.

Он утверждал, что угрозы и нецензурная лексика – часть его обычной манеры общения, и они были адресованы иному лицу. Что же касается денег, то накопления, по его словам, являются общими семейными средствами, оставшимися после смерти его матери и деда. Подсудимый также утверждал, что просил деньги на ремонт квартиры.

Суд, исследовав материалы дела, а также показания потерпевшей и свидетелей, пришел к выводу о виновности фигуранта.

Его действия были квалифицированы как вымогательство, то есть требование передачи чужого имущества под угрозой применения насилия и уничтожения чужого имущества в крупном размере, поясняется в публикации судов Свердловской области.

В результате фигуранту было назначено наказание в виде лишения свободы сроком на 3 года 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима.