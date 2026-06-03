Москва3 июнВести.Семь лет колонии общего режима получила жительница Красноярского края за вымогательство у экс-супруга имущества общей стоимостью 35 млн рублей, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.
Летом 2021 года житель Красноярска нашел в телефоне жены переписку с контактом "Любимый". Так женщина записала лидера преступной группы Ярослава Малиновского. Скоро Малиновский потребовал у мужчины развестись с супругой на ее условиях и передать ей несколько квартир, нежилое помещение и документы, подтверждающие права собственности на недвижимость. В противном случае супругу обещали "переломать ноги" и сжечь машину.
Спустя несколько месяцев требования о передаче имущества начала высказывать уже сама супруга. Во время разговоров она напоминала бывшему мужу о прозвучавших ранее угрозах и настаивала на передаче недвижимости общей стоимостью 35 млн рублейотметили в пресс-службе
Женщина вину не признала, сообщив, что не общалась в то время с Малиновским, в сговор с ним не вступала и никаких требований бывшему супругу не предъявляла.
Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.
Малиновский находится в международном розыске.