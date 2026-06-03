Красноярка получила 7 лет колонии за вымогательство имущества на 35 млн рублей Жительница Красноярска вымогала у бывшего мужа имущество на 35 млн рублей

Москва3 июн Вести.Семь лет колонии общего режима получила жительница Красноярского края за вымогательство у экс-супруга имущества общей стоимостью 35 млн рублей, сообщила пресс-служба краевой прокуратуры в мессенджере МАХ.

Летом 2021 года житель Красноярска нашел в телефоне жены переписку с контактом "Любимый". Так женщина записала лидера преступной группы Ярослава Малиновского. Скоро Малиновский потребовал у мужчины развестись с супругой на ее условиях и передать ей несколько квартир, нежилое помещение и документы, подтверждающие права собственности на недвижимость. В противном случае супругу обещали "переломать ноги" и сжечь машину.

Спустя несколько месяцев требования о передаче имущества начала высказывать уже сама супруга. Во время разговоров она напоминала бывшему мужу о прозвучавших ранее угрозах и настаивала на передаче недвижимости общей стоимостью 35 млн рублей отметили в пресс-службе

Женщина вину не признала, сообщив, что не общалась в то время с Малиновским, в сговор с ним не вступала и никаких требований бывшему супругу не предъявляла.

Суд признал ее виновной в вымогательстве в особо крупном размере и назначил наказание в виде 7 лет лишения свободы в колонии общего режима.

Малиновский находится в международном розыске.