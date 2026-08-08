"Мы ее убьем": бизнесмен Григоренко рассказал о сообщении от похитителей жены Муж убитой в Новороссийске женщины рассказал о последнем сообщении вымогателей

Москва8 авг Вести.Похитители женщины, убитой в Краснодарском крае, вымогали 26 биткоинов и просили не обращаться в правоохранительные органы. Об этом сообщил ИС "Вести" муж погибшей Роман Григоренко.

Мужчина рассказал о содержании сообщения.

Роман, Юлия похищена теперь без паники. Хочешь забрать ее живой строго выполни два условия: ты должен привести 26 биткоинов, не должен обращаться в ФСБ, в МВД, в поисковые отряды, к детективам, у нас уши, глаза везде. При малейшем сомнении мы ее убьем передал он текст сообщения похитителей жены

В ноябре 2023 года жена бизнесмена Юлия Григоренко вышла из спортзала и была похищена. Тело женщины обнаружили в лесу. Похитители потребовали у Романа выкуп.

Они сразу планировали похитить, убить и получить выкуп рассказал муж убитой

На скамье подсудимых находятся двое из троих сообщников, которые, по данным следствия, в ноябре 2023 года похитили Юлию Григоренко. Это Карен Тороян и Ашот Агаян. Их обвиняют в участии в банде, похищении человека, убийстве, угоне автомобиля и вымогательстве. Ридван Алиев, организовавший преступление, скончался. Тем временем, в СК сообщили, что за семьей Григоренко долго велась слежка.

Собирал информацию в отношении семьи Григоренко, знал через несколько недель о них все, Алиев ухитрился и даже достал видеозапись из дома потерпевшего, на данной видеозаписи Алиев рассказывал о расположении комнат, сказал где в доме Григоренко находится сейф. Согласно плану Алиева, после похищения Юлии и ее убийства, они должны были проникнуть в этот дом и похитить из него ценное имущество, но это им не удалось сделать, потому что в момент похищения Юлии у нее из рук выпала сумочка с ее мобильным телефоном, с ее ключами от дома рассказали в СК

Сотрудники краснодарского управления следственного комитета установили, что бандиты участвовали еще в двух нападениях на жителей Новороссийска. Гособвинитель запросил для Ашота Агаяна 21 год колонии из них первые пять - в тюрьме. Бывшего бойца ММА Карена Торояна просят приговорить к пожизненному сроку.

Ранее сообщалось, что женщину убили из-за биткоинов в Новороссийске.