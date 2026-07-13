Москва13 июлВести.Гособвинение запросило пожизненное лишение свободы для троих обвиняемых в убийстве аниматоров Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко на Кубани. Прения по делу прошли в Краснодарском краевом суде 13 июля, в понедельник. Об этом сообщает "Коммерсант".
Государственный обвинитель Дмитрий Ткаченко, выступая в прениях, предложил назначить всем троим подсудимым максимально суровое наказание — пожизненное лишение свободы, сообщил… один из участников процесса. Такое же мнение высказали и родственники погибшихрится в сообщении СМИ
Преступление произошло в апреле 2023 года. Сотрудники ивент-агентства возвращались после проведенного праздника и вынуждены были остановиться на обочине М-4 "Дон" из-за пробитого колеса. По версии следствия, на них напали Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян.
Предполагается, что 37-летнего Чубко убили сразу же, а его машину сожгли, с 19-летней Мостыко расправились на следующей день. Известно, что добычей злоумышленников стали примерно 500 тысяч рублей.
В мае 2026-го коллегия присяжных заседателей признала всех троих виновными и не заслуживающими снисхождения.