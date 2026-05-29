Присяжные: убийцы аниматоров на Кубани не заслуживают снисхождения

Москва29 мая Вести.Суд присяжных Краснодарского краевого суда признал трех фигурантов дела об убийстве аниматоров на Кубани виновными в содеянном. Об этом сообщает ТАСС.

Обвинительный вердикт в отношении Демьяна Кеворкьяна, Анатолия Двойникова и Арама Татосяна был вынесен единогласно.

Убийство Кирилла Чубко и Татьяны Мостыко произошло весной 2023 года.

37-летний мужчина и 19-летняя девушка пропали без вести 28 апреля, когда ехали на автомобиле из станицы Крыловской в город Усть-Лабинск. По версии следствия, на трассе М-4 "Дон" возле станицы Березанской на них напали трое мужчин. Чубко был убит той же ночью, после этого обвиняемые сожгли его машину. Мостыко убили на следующий день утром. Тела убитых фигуранты спрятали в лесу.

После расправы злоумышленники завладели денежными средствам убитых в размере не менее 250 тысяч рублей, которые находились на банковских картах погибших, и их ювелирными украшениями на сумму порядка 189 тысяч рублей.

Виновен, единогласно. Заслуживает ли снисхождения? Нет не заслуживает, единогласно так ответил представитель присяжных на вопросы о виновности Кеворкьяна и Татосяна

Двойникова признали виновным в убийстве мужчины.

Также фигуранты были признаны виновными в хищении и дальнейшем частичном уничтожении личного имущества потерпевших с целью сокрытия содеянных преступлений.