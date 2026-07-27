На Кубани суд вынес приговор по делу об убийстве аниматоров Главарю банды, убившей аниматоров на Кубани, дали пожизненный срок

Москва27 июл Вести.Краснодарский краевой суд приговорил лидера банды, которая жестоко расправилась с аниматорами Татьяной Мостыко и Кириллом Чубко в станице Березанская весной 2023 года, к пожизненному лишению свободы, его подельники получили 223 и 25 лет соответственно. Об этом сообщили в объединенной пресс-службе судов Краснодарского края.

Отмечается, что приговор был вынесен на основании вердикта суда присяжных заседателей.

На основании обвинительного вердикта присяжных суд признал Демьяна Кеворкьяна виновным и назначил ему наказание в виде пожизненного лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима со штрафом в размере 600 000 рублей, с лишением государственной награды в виде медали "За Отвагу" сказано в сообщении

Двое его подельников Анатолий Двойников и Арам Татосян получили 25 и 23 года лишения свободы соответственно. Оба проведут первые пять лет в тюрме, остальной срок 0 в колонии строгого режима. Им также назначены штрафы в размере 300 и 400 тысяч рублей.

Преступление произошло в апреле 2023 года. Сотрудники ивент-агентства Татьяна Мостыко и Кирилл Чубко возвращались после проведенного праздника и вынуждены были остановиться на обочине М-4 "Дон" из-за пробитого колеса. По версии следствия, на них напали Анатолий Двойников, Демьян Кеворкьян и Арам Татосян.

Предполагается, что 37-летнего Чубко убили сразу же, а его машину сожгли, с 19-летней Мостыко расправились на следующей день. Известно, что добычей злоумышленников стали примерно 500 тысяч рублей.

В мае 2026-го коллегия присяжных заседателей признала всех троих виновными и не заслуживающими снисхождения.